"Завтра очень важный матч для Реала, важнейший в группе. Три очка могут вывести нас в плей-офф. Мы должны помнить об этом. Азара травмы не сломают. Он силен психологически. Эден должен продолжать работать, восстанавливаться. Каждая травма вредит, но это его точно не сломает. Он уже не раз доказывал, что может выбраться из сложной ситуации и стать только сильнее.

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Игроки сохраняют большое желание, я это вижу. У нас сложный сезон: травмы, коронавирус, отсутствие предсезонки, но проблем с желанием точно нет. Футболисты знают, за какой клуб играют, честь какого клуба отстаивают. Даже после плохих матчей я никогда не говорю о нехватке мотивации. Асенсио нужно дать играть в свой футбол. Ему нужно набрать уверенности, найти себя. Не стоит говорить о том, что он делает и чего не делает на поле.

Сейчас сложнее, чем в первые сезоны тренерства в Реале, но ничего кардинально не изменилось. Бывают сложные периоды, бывают легкие. Я это чувствовал еще будучи игроком. Но все трудности можно преодолеть, нам нужно больше стабильности, и мы ее найдем", – резюмировал Зидан на пресс-конференции.

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