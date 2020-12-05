Французский специалист впервые позвонил 20-летнему таланту и предложил переехать на Бернабеу в январе, сообщает Bild.

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В составе "сливочных" Собослай должен заменить Иско, который резко сдал и больше не входит в планы Зидана. Венгр был приятно удивлен звонком наставника Реала и заинтересован в переходе. Правда, ранее Собослай уже провел предварительные переговоры с дружественным к Зальцбургу РБ Лейпциг.

Решающим фактором при определении хавбеком будущего может стать игровая практика. Немецкий гранд охотно делает ставку на молодежь, а мадридцы комплектуют команду консервативнее. Клаусула Собослая составляет 25 млн евро. Интерес к вундеркинду также проявляли лондонский Арсенал и Милан.

В нынешнем сезоне Доминик Собослай провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач.

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