"Мне больно не ставить Иско и Марсело в стартовый состав, потому что они хотят играть, как и все футболисты. Учитывая, через что мы прошли вместе... У них тяжелая ситуация. Это плохой аспект работы тренера. Я должен выбирать состав на каждый матч.

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Я рассчитываю на всех игроков, Иско и Марсело – футболисты Реала. Не думаю о том, хотят ли они уйти или нет, я не могу это контролировать. Могу только сказать, что они преданы своему делу и очень хорошо тренируются. У них серьезное и профессиональное отношение к работе. Они получат возможность сыграть", – цитирует Зидана Marca.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Иско провел 10 матчей, Марсело – 5.

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