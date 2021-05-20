Президент Реала Флорентино Перес и Зинедин Зидан договорились о встрече, сообщает AS.

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Стороны сядут за стол переговоров на следующей неделе, когда окончательно определится триумфатор Ла Лиги. На встрече французский специалист объявит, останется ли у руля мадридского клуба. Перес не намерен прощаться с Зиданом, но готов принять любое решение тренера. Главной заменой для Зизу называют Массимилиано Аллегри.

За тур до финиша сезона Примеры Реал расположился на второй строчке, отставая на два очка от Атлетико.

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