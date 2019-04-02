Зидан и Перес не могут договориться о замене Варана

Зинедин Зидан только недавно вернулся на тренерский мостик Реала, но уже "побил горшки" с президентом мадридцев Флорентино Пересом.

Похоже, защитник Реала Рафаэль Варан летом покинет Сантьяго Бернабеу, ведь руководство клуба уже ищет ему замену, сообщает AS.

Варан сообщил Реалу, что хочет покинуть клуб

У наставника "сливочных" Зинедина Зидана и президента клуба Флорентино Переса виника спор по замене 25-летнего француза. Главный тренер хочет видеть на позиции Рафаэля защитника Атлетико Хочет Хименеса, в то же время президент королевского клуба настаивает на трансфере защитника Наполи Калиду Кулибали.

Стоит отметить, что действующий контракт Варана с Реалом рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Варан провел 24 матчей, в которых отметился двумя голами.

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