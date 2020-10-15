"Когда я летом вернулся в Реал, то хотел сразу искать новый клуб, но Зидан рассчитывал оставить меня. Я поговорил с ним и объяснил, что хочу иметь больше игрового времени.

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Думаю, клуб слушал Зидана, поэтому они планировали отпустить Йовича. Все очень затянулось, но в конце окна я позвонил Зидану и снова попросил меня отпустить. В конце концов, так и произошло – я оказался в Роме, где буду иметь больше возможностей проявить себя", – приводит слова Майораля AS.

Напомним, Реал отдал форварда Роме в двухлетнюю аренду с правом выкупа. А вот Йович остался в составе "сливочных", несмотря на ужасный дебютный сезон на Сантьяго Бернабеу.

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