"Рамос – особенный игрок. У него есть желание, он хочет продолжать играть. Конечно, он может играть до 40 лет, если будет чувствовать себя хорошо каждый год, как сейчас. Хорошо, что он чувствует, что ему это по силам, но будем смотреть год за годом. Футболист сам решает, когда заканчивать. Для этого нет возраста.

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Я не знаю, что будет с продлением его контракта. Как тренер я хочу, чтобы он остался здесь, потому что он важный игрок для нас. Я хочу, чтобы он остался и продолжал играть", – цитирует Зидана официальный сайт "сливочных".

К слову, будущее Серхио в Реале пока остается под вопросом, ведь стороны еще не пришли к согласию в вопросе нового контракта (действующий завершается летом). В текущем сезоне Рамос провел в футболке Королевского клуба 18 матчей, забил 3 гола и раз ассистировал.

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