Зидан хочет сохранить Иско и пригласить Ферлана Менди, – AS

Мадридский Реал продолжает искать усиление состава и готов предложить бешеную сумму за защитника Лиона Ферлана Менди.

Зидан планирует сохранить Иско в составе мадридского Реала и усилить конкуренцию Марсело, передает AS.

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По информации издания, французский специалист рассчитывает на Иско, который при Лопетеги и Солари не попадал в состав, однако набрал форму после возвращения Зидана.

Также, Зинедин желает усилить команду, подписав левого защитника Ферлана Менди из Лиона. По слухам, "сливочные" недовольны формой Марсело и готовы выплатить не менее 45 млн евро за игрока.

Добавим, что Реал также заинтересован в подписании Ндомбеле, которого рассматривают как альтернативу Погба.

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