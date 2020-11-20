"Мы всегда хотим, чтобы Рамос был с нами таким, какой он есть, и с тем, что он передает команде. Я надеюсь, что контрактная ситуация с Серхио будет быстро решена для общего блага. Он наш лидер, и он это демонстрирует. Здесь речь не идет о сборной, он должен продолжать, сколько хочет.

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Травмы Рамоса и Варана? Это худшее, что может случиться с тренером клуба. Я видел это и очень волновался. Здоровье игроков – это самое главное, потому я за этим внимательно слежу, и именно сегодня я хочу об этом сказать. Я знаю, что есть люди, которые составляют календари и принимают во внимание многие вещи, но в итоге игроки устают, и, если они не отдыхают, они не могут хорошо выступать", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, у Серхио Рамоса была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги, игрок получил повреждение в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА с Германией (6:0). Рафаэль Варан травмировался во время встречи Франции и Швеции (4:2).

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