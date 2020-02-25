Зидан: Гвардиола доказал, что он – лучший

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан пообщался с прессой накануне первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против английского Манчестер Сити.

"В футболе главное – результат. Команда практически не изменилась за последние несколько недель. Мы хорошо играли с Леванте, только не смогли доставить мяч в сетку. Матч с Сити дает нам шанс заявить о себе. Нет времени жалеть себя. Результаты придут.

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Мы должны сосредоточиться на том, что у нас хорошо получается, а не на одном или двух плохих результатах. Это Реал против Манчестер Сити, а не Зидан против Гвардиолы. Люди хотят увидеть футбольный матч между Мадридом и Сити. Это привлекательная игра. Мы понимаем, что это особая неделя. Футболисты горят желанием играть в таких матчах.

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Является ли Гвардиола лучшим тренером в мире? Он доказал это в Барселоне, Баварии и Манчестер Сити. Топ-тренеров много, но мне кажется, что он – лучший. У Сити много сильных сторон, в частности, владение. Но в действительности важно еще и то, что будем делать мы. Вот что нас интересует больше всего", – цитирует француза официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Реал – Манчестер Сити состоится в среду, 26 февраля. Начало поединка в 22:00.

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