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Зидан, Гвардиола, Дешам и еще 8 номинантов на звание лучшего тренера года от ФИФА

16:20 78 Читати українською
Зидан, Гвардиола, Дешам и еще 8 номинантов на звание лучшего тренера года от ФИФА
Зидан, Гвардиола, Саутгейт / Goal

ФИФА объявила шорт-лист из 11 тренеров, которые претендуют на престижную награду по итогам года.

На официальном сайте ФИФА опубликован список из 11 тренеров, претендующих на звание лучшего наставника года. 6 из них достигли высот с клубами, а 5 других – у руля национальных сборных.

Номинанты

Массимилиано Аллегри – Ювентус

Станислав Черчесов – сборная России

Златко Далич – сборная Хорватии

Дидье Дешам – сборная Франции

Хосеп Гвардиола – Манчестер Сити

Юрген Клопп – Ливерпуль

Роберто Мартинес – сборная Бельгии

Диего Симеоне – Атлетико

Гарет Саутгейт – сборная Англии

Эрнесто Вальверде – Барселона

Зинедин Зидан – Реал

В расчет брались успехи наставников с 3 июля 2017 по 15 июля 2018 года. Имена претендентов выбирал совет легенд ФИФА.

Одним из главных фаворитов является Зинедин Зидан, который завоевал это звание в прошлом году, а в мае в третий раз подряд выиграл с Реалом Лигу чемпионов. Имеет хорошие шансы на победу и Дидье Дешам – чемпион мира-2018 во главе сборной Франции.

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