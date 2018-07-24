Зидан, Гвардиола, Дешам и еще 8 номинантов на звание лучшего тренера года от ФИФА

ФИФА объявила шорт-лист из 11 тренеров, которые претендуют на престижную награду по итогам года.
На официальном сайте ФИФА опубликован список из 11 тренеров, претендующих на звание лучшего наставника года. 6 из них достигли высот с клубами, а 5 других – у руля национальных сборных.
Номинанты
Массимилиано Аллегри – Ювентус
Станислав Черчесов – сборная России
Златко Далич – сборная Хорватии
Дидье Дешам – сборная Франции
Хосеп Гвардиола – Манчестер Сити
Юрген Клопп – Ливерпуль
Роберто Мартинес – сборная Бельгии
Диего Симеоне – Атлетико
Гарет Саутгейт – сборная Англии
Эрнесто Вальверде – Барселона
Зинедин Зидан – Реал
В расчет брались успехи наставников с 3 июля 2017 по 15 июля 2018 года. Имена претендентов выбирал совет легенд ФИФА.
Одним из главных фаворитов является Зинедин Зидан, который завоевал это звание в прошлом году, а в мае в третий раз подряд выиграл с Реалом Лигу чемпионов. Имеет хорошие шансы на победу и Дидье Дешам – чемпион мира-2018 во главе сборной Франции.
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