Зинедин Зидан хочет заменить Дидье Дешама во главе сборной Франции после ЧМ-2026. Как информирует L'Équipe, Зидан следит за Лигой 1, просматривает европейские матчи и не только. При этом тренер делает много заметок и, как утверждается, уже имеет идеи относительно будущей игры сборной Франции.

Напомним, что ЧМ-2026 станет последним для Дешама во главе национальной команды. Тренер лично объявил об этом в январе этого года.

56-летний Дидье возглавил сборную Франции в 2012 году. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира и Лигу наций, был вице-чемпионом мира и Европы.

Зидан возглавлял первую команду Реала в 2016-2018 и 2019-2021 годах. С июня 2021 года он не работал тренером.

