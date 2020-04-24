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Зидан едва не остался в Реале после прощального матча – банальная шутка могла привести к рекордному контракту

00:15 4 Читати українською
Зидан едва не остался в Реале после прощального матча – банальная шутка могла привести к рекордному контракту
Зинедин Зидан / фото из открытых источников

Бывший защитник Реала Сисиньо рассказал об интересном эпизоде из раздевалки мадридцев.

По словам бразильского латераля, Флорентино Перес предлагал Зидану остаться даже после того, как француз провел последний матч за Реал. Это было 7 мая 2006 года после поединка с Вильярреалом на Сантьяго Бернабеу.

"В том поединке Зидан был очень тронут, как и вся команда. Мы понимали, что нас покидает легенда. После игры в раздевалку зашел Флорентино Перес, а Робиньо решил пошутить. Он сказал: "Президент, Зидан готов остаться, если вы даете ему контракт на 2 года и зарплату 6,5 млн евро". На тот момент это была самая высокая зарплата в команде.

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Все засмеялись, но Перес был очень серьезным и ответил: "Если хочешь, я сейчас иду за бумагой, чтобы ты это подписал". Зидан на секунду задумался, но ответил: "Нет, нет. Я не хочу больше".

Мне было приятно играть с ним. Перед матчами он руководил командой, а затем был дирижером на поле. Уже тогда он был настоящим тренером", – цитирует Сисиньо Marca со ссылкой на ESPN.

Напомним, Зидан завершил карьеру в 2006 году. Последним его поединком стал финал ЧМ-2006 против Италии – тот самый знаменитый матч с ударом головой в грудь Матерацци.

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