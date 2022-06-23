"ПСЖ? Никогда не надо говорить никогда. Особенно, когда ты тренер. Игроком я имел выбор почти во всех клубах, но тренером я не могу выбирать 50 вариантов. Есть только 2-3 возможности. Если я иду в клуб, то только ради побед. Говорю это со всей скромностью. Поэтому я не могу пойти в любой клуб.

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Кроме того, есть разные культурные факторы. К примеру, язык. Некоторые условия усложняют задачу... Например, когда мне кто-то говорит: "Ты хочешь поехать в Манчестер?". Я понимаю английский, но не владею им идеально. Я знаю, что есть тренеры, которые идут в клубы, не зная местного языка. Но я работаю по-другому. Для победы в игру входят многие элементы, это глобальный контекст. Я знаю, что мне нужно для победы", – резюмировал Зидан в комментарии L’Équipe.

Напомним, француз год находится в отпуске после ухода из Реала. Зидан считался кандидатом на тренерское кресло ПСЖ, однако в итоге клуб переключился на Кристофа Гальтье.

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