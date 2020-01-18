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Зидан – об отмененном голе в ворота Реала: Не стоит жаловаться, это была очевидная блокировка

18 января 21:22 73 Читати українською
Зидан – об отмененном голе в ворота Реала: Не стоит жаловаться, это была очевидная блокировка
Зинедин Зидан / Marca

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился эмоциями от матча 20-го тура Ла Лиги против Севильи (2:1).

57’ Каземиро
69’ Каземиро
 
Люк де Йонг 64’
57’ Каземиро
64’ Люк де Йонг
69’ Каземиро

"Могу сказать, что я видел инцидент, и это блокировка. Был фол, судья посмотрел видеоповтор и зафиксировал фол.

Лопетеги – об отмененном голе в ворота Реала: Это огромная ошибка

Во втором тайме была игра рукой перед голом Де Йонга, но судья пропустил этот эпизод. Я ничего не могу объяснить, и я никогда не берусь оценивать это. Судьи принимают решения. Иногда они принимаются против вас, а иногда – в вашу пользу. Как по мне, блокирование было, это фол и это нормально. Вы не можете жаловаться", – приводит слова Зидана Marca.

Напомним, Реал минимально переиграл Севилью (2:1) благодаря дублю Каземиро, а в андалусийцев отменили гол после столкновения Милитао и Гуделя при подаче углового.

Реал обыграл Севилью благодаря дублю Каземиро и скандальному решению VAR и стал единоличным лидером

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Реал Мадрид - Севилья Зинедин Зидан Зинедин Зидан Севилья Севилья Люк де Йонг Люк де Йонг
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