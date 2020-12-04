"Если ты не выигрываешь, то критика в твою сторону – это нормально. Это не изменится, как и мое мнение о своей работе и игроках. Здесь часто возникают трудности, но мы продолжаем, несмотря на все обстоятельства.

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Кризисные времена для тренера тяжелее, чем для игроков. Когда-то у нас уже были тяжелые моменты, и сегодня такое повторяется. Да, возможно, на этот раз это еще сложнее. Впрочем, я не думаю об этих вещах. Я концентрируюсь на позитиве, в матче против Севильи мы должны показать свой хороший уровень. Эти игроки делали это раньше. Я никогда не чувствовал себя неприкасаемым в этом клубе – ни игроком, ни тренером. Никогда. Именно поэтому я здесь и живу этим делом до последнего дня", – цитирует Зидана AS.

Добавим, что Реал проиграл последние два матча – в чемпионате Алавесу и Шахтеру в Лиге чемпионов. Завтра мадридцы сыграют против Севильи в рамках 12 тура Примеры.

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