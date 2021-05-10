"Я ничего не понимаю. Если у Милитао была зафиксирована игра рукой, то и у Севильи был такой же момент. Меня не убедило то, что судья сказал мне. Я никогда не говорю о рефери, но сегодня я злюсь. Однако, что есть, то есть. Мы не собираемся ничего менять. Довольны своей игрой, однако заслужили большего, потому что второй тайм провели зрелищно.

Реал Мадрид – Севилья – 2:2 – видео голов и обзор матча

Не собираюсь больше говорить о судействе. Сейчас ничего не прояснили, и это меня беспокоит. Арбитр должен объяснить мне правила, и все. Мы будем бороться до конца. Нужно думать о трех последних играх. Я злюсь, потому что мы заслужили победу. VAR? Я доверяю футболу. Я говорю о том, что было два эпизода с попаданием мяча в руку, но пенальти назначили в наши ворота", – приводит слова Зидана Marca.

Напомним, Реал не сумел обыграть Севилью в напряженном поединке (2:2), а один из голов андалусийцы забили со скандального пенальти.

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