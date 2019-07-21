"Зидан – это позорище", – агент Бейла жестко наехал на тренера из-за вероятного трансфера валлийца

Джонатан Барнетт, представляющий интересы вингера мадридского Реала Гарета Бейла, резко отреагировал на слова Зинедина Зидана о близком уходе валлийца из команды.

"Мы работаем над трансфером Гарета. Зидан – это позорище. Он не проявил никакого уважения к игроку, так много сделавшему для Реала", – цитирует посредника журналист Том Оллнат в своем твиттере.

"Это произойдет за 24-48 часов", – Зидан подтвердил продажу Бейла в другой клуб

Напомним, что наставник Реала заявил, что надеется на скорый уход Бейла из лагеря "сливочных". Такое развитие событий французский специалист считает выгодным для всех заинтересованных сторон.

Гарет Бейл выступает за Реал с 2013 года и помог "сливочным" завоевать ряд трофеев, включая 4 кубка Лиги чемпионов. Периодически местом продолжения его карьеры называют АПЛ или китайскую Суперлигу.