Дидье Дешам почти гарантированно останется тренером "Ле Блё" по меньшей мере до Евро-2024, сообщает Foot01 со ссылкой на Le Parisien.

Дешам – о выходе Франции в полуфинал ЧМ-2022: "Хотим остановить время, чтобы наслаждаться победой над Англией"

Контракт рулевого французов завершался 31 декабря 2022 года, но президент Федерации Ноэль Ле Гре обещал продолжение, если команда дойдет до полуфинала ЧМ. Дешам уже выполнил задачу-минимум, поэтому сможет сам решать свою судьбу. Все указывает на то, что соглашение будет продлено. Нынешний тренер возглавляет сборную Франции с 2012 года, уже выигрывал Мундиаль-2018, но две попытки на Евро были неудачными. Дешам настроен заполнить этот "пробел" в 2024-м.

Такие новости вряд ли порадуют Зинедина Зидана. Экс-тренер Реала уже полтора года сидит без работы и отвергал все предложения клубов в надежде возглавить именно сборную Франции. Теперь Зизу следует искать альтернативные пути возобновления карьеры.

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