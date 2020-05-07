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Зидан 14 лет назад в последний раз сыграл на Сантьяго Бернабеу и попрощался с фанатами Реала

19:31 14 Читати українською
Зидан 14 лет назад в последний раз сыграл на Сантьяго Бернабеу и попрощался с фанатами Реала
Зидан после последней игры в Реале / ФК Реал

7 мая 2006 года знаменитый француз провел последний домашний матч в клубной карьере.

7 мая 2006 года Зидан в последний раз сыграл перед болельщиками Реала – на тот момент ему было 33. Королевский клуб разошелся миром с Вильярреалом – 3:3, а Зинедин ударом головой забил второй гол мадридцев. После матча француз обменялся футболками с Хуаном Романом Рикельме, а фанаты устроили ему церемонию прощания.

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После того Зизу провел триумфальный для себя ЧМ-2006, во время которого вел за собой сборную Франции. Триумфальный, правда, только до финала – что случилось в том матче против Италии, знают все.

Напомним, в статусе уже наставника Реала Зидан трижды подряд выиграл Лигу чемпионов и однажды стал чемпионом Испании.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Видеоновости Ретро
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