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Жуткий фол в чемпионате Испании – удаленный Педраса начал плакать от страха

10:24 217 Читати українською
Жуткий фол в чемпионате Испании – удаленный Педраса начал плакать от страха
Педраса в шоке от своего фола / Talking La Liga

В матче плей-офф испанской Сегунды между Депортиво и Мальоркой случился жуткий эпизод.

В матче между Мальоркой и Депортиво за право подняться в Ла Лигу, Марк Педраса ужасным фолом травмировал игрока Депортиво Алекса Бергантиньоса.

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Игрок Мальорки пошел в жесткий подкат, и ногой попал прямо в лицо сопернику. Педраса получил прямую красную карточку и расплакался от совершенного фола, после чего его успокаивал тренер команды.

Как сообщил президент Депортиво Пако Зас, Бергантиньосу провели операцию на носу, и он сможет сыграть в ответном матче.

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