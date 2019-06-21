Жуткий фол в чемпионате Испании – удаленный Педраса начал плакать от страха

В матче плей-офф испанской Сегунды между Депортиво и Мальоркой случился жуткий эпизод.
В матче между Мальоркой и Депортиво за право подняться в Ла Лигу, Марк Педраса ужасным фолом травмировал игрока Депортиво Алекса Бергантиньоса.
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Игрок Мальорки пошел в жесткий подкат, и ногой попал прямо в лицо сопернику. Педраса получил прямую красную карточку и расплакался от совершенного фола, после чего его успокаивал тренер команды.
Как сообщил президент Депортиво Пако Зас, Бергантиньосу провели операцию на носу, и он сможет сыграть в ответном матче.
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