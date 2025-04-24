В четверг, 24 апреля, Диао получил страшную травму во время тренировки. Как информирует L'Équipe, сенегалец сломал плюсневую кость и выбыл до конца сезона. Ему предстоит перенести операцию, и он не сможет выходить на поле около двух месяцев.

В Испании украли игрока сборной – он выбрал другое футбольное гражданство

Приобретенный у Бетиса за 12 миллионов евро Диао быстро завоевал расположение болельщиков Комо благодаря своим восьми голам и одной результативной передаче в пятнадцати матчах Серии А. Он – лучший бомбардир команды, хотя играет за Комо неполный сезон.

В марте Диао принял решение выступать за сборную Сенегала, несмотря на предложение от Испании.

Наполи не без проблем одолел Монцу и догнал Интер на вершине Серии А, Комо на выезде разгромил Лечче