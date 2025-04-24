Жуткая травма оставила лучшего бомбардира клуба Серии А без игры до конца сезона – он пришел в команду зимой
Форвард Комо Ассане Диао сломал плюсневую кость во время тренировки.
В четверг, 24 апреля, Диао получил страшную травму во время тренировки. Как информирует L'Équipe, сенегалец сломал плюсневую кость и выбыл до конца сезона. Ему предстоит перенести операцию, и он не сможет выходить на поле около двух месяцев.
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Приобретенный у Бетиса за 12 миллионов евро Диао быстро завоевал расположение болельщиков Комо благодаря своим восьми голам и одной результативной передаче в пятнадцати матчах Серии А. Он – лучший бомбардир команды, хотя играет за Комо неполный сезон.
В марте Диао принял решение выступать за сборную Сенегала, несмотря на предложение от Испании.
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