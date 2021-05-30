Джорджина Родригес – возлюбленная форварда Ювентуса и сборной Португалии – вынуждена мириться с вниманием СМИ даже на досуге.

Репортеры ESPN Argentina заметили девушку на улице и не упустили возможность поинтересоваться будущим звездного форварда. Джорджина ответила, что Роналду останется в Ювентусе.

Кохана Роналду розповіла все: інтерв'ю Джорджини про сім'ю під прицілом медіа, заздрощі та радість життя у простих речах

Ранее сообщалось, что Роналду склонен покинуть Турин уже этим летом. В приглашении португальца якобы заинтересованы его бывшие клубы – Манчестер Юнайтед и Спортинг. Также Жозе Моуринью звал Криштиану в Рому.

Добавим, что контракт Роналду с Ювентусом действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 29 голов.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо