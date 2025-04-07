Журналист Оливер Гилл опубликовал инсайд о том, что форвард Ньюкасла Александр Исак получил травму и пропустит матч чемпионата Англии с Лестером. Как оказалось, эта информация была ложной. Руководство "сорок" намеренно "слило" её в сеть, чтобы запутать соперника.

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Позже автор Твиттер-аккаунта о Ньюкасле Magpie Media разоблачил некрасивые действия представителей любимого клуба. "У меня была та же информация, что и у Олли, и я действительно собирался опубликовать ее раньше. Подобные вещи случаются в этой индустрии, это известный факт, что Ньюкасл "сливает" информацию – в основном неправдивую, чтобы создать путаницу в лагерях соперника/проверить отношения с журналистами – в популярные аккаунты здесь и в других местах", – написал он.

"Эта информация была передана многим людям, включая нас, из чрезвычайно надежного источника, который никогда не дезинформировал и был на 100% прав до сегодняшнего дня. Не хочу оправдываться, потому что это противоречит всему, что я пытаюсь здесь сделать, и просто хочу как следует извиниться. Очень разочарован характером произошедшего, даже если результат оказался позитивным", – отметил Оливер Гилл.

Матч Лестер – Ньюкасл состоится сегодня и начнётся в 22:00.

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