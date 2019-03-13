"Журналисты набросились на моего сына", – отец Куртуа раскритиковал СМИ

Отец голкипера Реала Тибо Куртуа стал на защиту своего сына из-за критики журналистов.

"Я чувствую, что все нацелены на Тибо. Это касается испанской и бельгийской прессы. Как отец, я не могу не обращать на это внимания. Вратарь всегда является главной мишенью, это часть работы. Но после матча с Аяксом все набросились на него из-за четвёртого гола, хотя до этого он здорово отыграл всю встречу. Одна ошибка стала причиной всего этого.

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Также я наблюдаю, как СМИ публикуют личную информацию о Тибо. Я прекрасно вижу, как журналисты относятся к моему сыну. Меня это беспокоит, но, к счастью, Тибо выше этого. Он знает, что надо делать, и не сомневается в себе", – цитирует Куртуа-старшего Football Espana.