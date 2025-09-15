Нил Гарднер опубликовал письмо с непристойным предложением, которое получил от индийского рекламного агентства Bangrr International. Ему предложили за определенную плату пропиарить Дембеле, чтобы форвард ПСЖ выиграл “Золотой мяч”.

Агентство предложило Гарднеру опубликовать по три твита в неделю с аргументами в пользу того, почему награда должна достаться именно Дембеле.

Руководитель Bangrr International Али Гусейн объяснил, что письмо написала 18-летняя стажерка без ведома руководства. "Как студентка, увлеченная футболом, рекламой и созданием цифрового контента, стажерка заметила последний пост господина Гарднера о запросах на сотрудничество. Это побудило ее провести личное исследование того, как инфлюенсеры и журналисты формируют партнерства для продвижения брендов, в частности в футбольной индустрии.

Стажерка рассматривала это как возможность изучить новый сегмент цифрового пространства и отправила спекулятивное сообщение, чтобы узнать о стандартных тарифах в отрасли. Это была единичная инициатива, продиктована образовательным интересом, а не указанием агентства или заказной кампанией для третьей стороны", – отметил Гусейн.

Компания уже принесла извинения Гарднеру и Дембеле за эту ситуацию.

