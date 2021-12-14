Напомним, сегодня стало известно о переговорах Динамо и "ирисок" по поводу 23-летнего левого защитника, который якобы очень близок к подписанию контракта с Эвертоном.

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"Миколенко в Эвертон? Это будет максимально странно даже для самого большого чудака мира, которым, безусловно, является Рафа Бенитес. Хотя с одним из лучших игроков команды – Люкой Динем – он уже поссорился и выгнал из состава. Но сам Бенитес до открытия трансферного окна может потерять работу такими темпами.

Будет смешно, если Миколенко окажется в ситуации Жоэлинтона в Ньюкасле. Когда Бенитес его купил, а потом другим нужно было куда-то его ставить. Но если будет Бенитес и не будет Диня, это готовое место в старте.

Динамо с двумя выходами в группу Лиги чемпионов имеет прибыль. Похоже, в руководстве клуба решили, что так можно жить. Но теперь еврокубков нет, заработать лишние деньги не удалось из-за хотя бы одной победы, а потому стоит искать альтернативные источники.

Миколенко здесь, на самом деле, с точки зрения менеджерской работы – очень классный кандидат. Замену, которая была бы не хуже, можно найти за сумму минимум в 5-7 раз меньше рыночной стоимости Миколенко. Думаю, здесь может быть что-то существенное, а не только разговоры. Не сколько об Эвертоне, столько о готовности продать", – написал Игорь Бойко в своем Telegram-канале.

Контракт Виталия с Динамо рассчитан до 30 сентября 2025 года. В текущем сезоне защитник сыграл 21 матч во всех турнирах, записав в свой актив 3 ассиста.

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