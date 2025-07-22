"Вот такая раздражительность – это прямое следствие нагрузок. А все-таки тяжело дается Шовковскому, его штабу планирование вот этих нагрузок. Поэтому вот такая реакция футболистов, раздраженность, чрезмерная эмоциональность, она все-таки прежде всего связана именно с этим.

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Когда ты понимаешь, что вот это последний матч, потом у тебя два-три дня выходных, ты сможешь поехать кто-то там куда-то далеко с женой, кто-то близко с женой, кто-то просто пойти там где-то отдохнуть, выспаться, возможно, организм так действительно может реагировать. Поэтому это не просто там конкретно о футболистах. Это просто может быть такой реакцией организма", – поделился Смоловый в программе ТаТоТаке.

Напомним, в последних двух контрольных матчах игроки Динамо получали красные карточки. Так, игру с Осиеком киевляне даже не доиграли – арбитр покинул поле из-за чрезмерной агрессии украинцев.

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