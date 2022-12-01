"Игрок, которого я бы посоветовал Суркису вернуть – Сергей Булеца. Он доказал, что является одним из лидеров Зари, играющей в быстрый, яркий, комбинационный футбол с мячом. Динамо сейчас нужны мозги на поле.

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Булеца сейчас может играть и как замена Буяльскому, и как левый вингер. Я бы сказал, как полуинсайд, который на ограниченном пространстве может что-то придумать, и имеет хороший удар. У Динамо позиция левого вингера – проблемная позиция", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Добавим, что Булеца провел 15 матчей в составе Зари в текущем сезоне, в которых отметился 3 голами и 4 ассистами.

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