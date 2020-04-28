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Журналист 1+1 media Куплевацкий победил коронавирус – вскоре он вернется к работе

18:29 16 Читати українською
Журналист 1+1 media Куплевацкий победил коронавирус – вскоре он вернется к работе
Роман Куплевацкий / Facebook Куплевацкого

Роман Куплевацкий выписан из больницы и продолжит реабилитацию дома.

Журналист FootballHub и спортивных проектов 1+1 media, который две недели назад подхватил COVID-19, уже находится дома. Впереди у Романа Куплевацкого следующий период реабилитации.

"Наконец-то настало время определенного покоя. Два ПЦР-теста на вирус дали отрицательный результат, остался третий. Его сделают на этой неделе. Еще нужно побороть перикардит – осложнение, которое оставил после себя вирус. Врачи говорят о месяце восстановления.

Сейчас сижу дома и выполняю все указания семейного врача и кардиолога. До возвращения к оптимальным кондициям осталось не так и много. Уверен, уже через месяц смогу вернуться к работе", – цитирует Куплевацкого Telekritika.

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