Жулио Сезар возглавил Олимпик, – СМИ

Бывший игрок Вальядолида, мадридского Реала, итальянского Милана и ряда других клубов Жулио Сезар Сантос Корреа будет новым главным тренером донецкого Олимпика.

Бывший посол мадридского Реала в Бразилии – новый наставник Олимпика, уверяет Footboom.

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По информации издания, Жулио Сезар еще не подписал контракт с донетчанами, но уже был представлен команде и провел 2 тренировки. У бразильца есть тренерская лицензия UEFA Pro, поэтому он без проблем может работать главным тренером. Правда, единственный его опыт в этом статусе – любительский Кристо Атлетико из Испании.

Лучшие годы своей игровой карьеры Жулио Сезар провел в испанском Вальядолиде. Также он выступал за мадридский Реал, Милан, Реал Сосьедад, Бенфику и ряд других клубов в Европе, Соединенных Штатах и на родине.

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