Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола уже во второй раз выбрал рефери на поединки очередного тура чемпионата Украины путем жеребьевки.

Матчи 25-го тура УПЛ растянутся на три дня – с 20-го по 22 апреля включительно, сообщает официальный сайт УАФ. На каждом из восьми поединков уже традиционно будет работать система VAR.

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20 апреля

15:30 – Черноморец – Кривбасс – главный арбитр – Коваленко А. А. (Полтава), арбитр VAR – Козыряцкий М. С. (Запорожье).

18:00 – Ворскла – Колос – главный арбитр – Блавацкий Р. А. (Львов), арбитр VAR – Панчишин Д. И. (Харьков).

21 апреля

13:00 – Верес – СК Днепр-1 – главный арбитр – Заброда К. В. (Сумы), арбитр VAR – Шандор А. А. (Львов).

15:30 – Александрия – ЛНЗ – главный арбитр – Задиран С. С. (Киевская обл.), арбитр VAR – Омельченко О. В. (Славянск).

18:00 – Динамо – Полесье – главный арбитр – Новохатний В. В. (Черкассы), арбитр VAR – Балакин М. А. (Киевская обл.).

22 апреля

13:00 – Минай – Рух – главный арбитр – Евтухов Д. Ю. (Днепр), арбитр VAR – Деревинский А. А. (Хмельницкий).

15:30 – Металлист 1925 – Оболонь – главный арбитр – Романов В. М. (Днепр), арбитр VAR – Романюк А. М. (Ивано-Франковск).

18:00 – Шахтер – Заря – главный арбитр – Калёнов А. А. (Ивано-Франковск), арбитр VAR – Пасхал И. Ю. (Херсон).

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