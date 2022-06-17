Уже в середине июля 2022 года киевское Динамо начнет свой путь в еврокубках. "Бело-синие" уже даже узнали своего первого соперника и выбирают город, где будут проводить свои домашние матчи за границей. Напомним, как киевляне презентовали Украину на европейской арене прошлого сезона и чего следует ожидать уже в первом поединке.

До та після повномасштабного вторгнення Росії: Динамо стартує у Лізі чемпіонів

Первый экзамен для команды Луческу в новом еврокубковом сезоне

15 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Именно с этой стадии борьбу в еврокубках начинает Динамо.

Потенциальными соперниками киевлян стали турецкий Фенербахче и представитель Кипра АЭК (Ларнака). Судьба жребия свела подопечных Мирчи Луческу с вице-чемпионом Турции.

Обратите внимание! Первый поединок Динамо против Фенербахче сыграет 19 – 20 июля. Ответный матч запланирован на 26 – 27 июля 2022 года.

Многие болельщики схватились за голову после итогов жеребьевки, ведь команде из Киева мог достаться более легкий жребий с кипрским АЭКом. Но динамовцы отправятся в солнечную Турцию. Футбольный бог решил именно так.

Ничего страшного в этом сопернике не видит легенда тренерского мостика Мирон Маркевич. Бывший наставник Днепра и Металлиста уверен, что киевлянам по силам пройти в следующий раунд Лиги чемпионов.



Динамо в благотворительном турне / Фото киевского клуба

Соперник известен. Следующее задание столичного клуба – место проведения домашнего матча. К сожалению, из-за войны "бело-синие" не смогут принимать соперников на родном НСК "Олимпийский". Поэтому вынужденно проведет еврокубки за границей.

По информации сайта LAOLA1, Динамо будет делить один стадион с другим украинским клубом – донецким Шахтером. Вроде бы оба гранда УПЛ выбрали для места проведения домашних поединков в еврокубках соседнюю Польшу.

По сообщению журналиста Дмитрия Ильченко, киевляне выбирают между двумя польскими аренами – в Кракове и Познани.

Благотворительное турне перед стартом в ЛЧ

Свою подготовку в Лигу чемпионов Динамо проведет с пользой не только команде, но и стране. 16 июня киевляне объявили о продолжении благотворительного турне под эгидой "Play for Peace. Stop the War". Перед отлётом команда соберется в Киеве, где проведет небольшой втягивающий сбор, а уже 24 июня отправится в Швейцарию, где 26 и 29 июня проведут товарищеские спарринги против Ивердон-Спорт и Лозанны-Спорт.

Интересно! Перед матчами сборной Украины в отборе к ЧМ-2022 и Лиге наций Динамо провело семь благотворительных поединков, в которых подопечные румынского специалиста не потерпели ни одного поражения – пять побед и две мировые.

Ситуация с легионерами

Зарубежные поединки – это шанс для Динамо вернуть в свой состав легионеров, которые после 24 февраля сломя голову покинули Украину. Хотя киевским клуб не отличается большим количеством футболистов с загранпаспортами.

Беньямин Вербич и Томаш Кендзер после начала полномасштабного вторжения нашли убежище в Польше. Легия и Лех с радостью усилили свои составы опытными легионерами. Правда, речь шла только об аренде, истекающей 30 июня 2022 года. Словенец перед своим уходом заявил, что хочет вернуться в Динамо, чтобы помочь команде в будущем.

Фланговый защитник из Польши тоже вернется в команду. По данным СМИ, агенты футболиста подыскивают вариант для игрока в том случае, если в Украине не улучшится ситуация с военными действиями.



Динамо – Бенфика / Фото киевского клуба

В эти же сроки заканчивается аренда еще одного легионера – Виттиньо, выступающего в бразильском Атлетико Паранаэнсе. А вот по поводу 23-летнего левого вингера тоже непростая ситуация. Вроде бы бразилец не хочет снова одевать бело-синюю футболку и хочет покинуть команду уже летом 2022-го. Витиньо не прочь остаться в Атлетико.

Костяк Динамо составляют украинские футболисты. Поэтому Мирча Луческу не должен хвататься за голову. Тем более что на подходе талантливая молодежь, которая уже "стучит в дверь" первой команды. Состав киевлян выглядит наиболее стабильно даже во время войны.

История противостояний с Фенербахче

Динамовцы пять раз встречались с турецким грандом. Четыре раза это было как раз в Лиге чемпионов, а однажды в товарищеском поединке.

Здесь полное преимущество на стороне украинцев – две победы и три мировых. Фенербахче еще ни разу не праздновал победу над Динамо.

Последний раз эти команды играли между собой в августе 2021 года, когда в товарищеском спарринге расписали ничью – 1:1. В той встрече единственный гол "бело-синих" после передачи Виктора Цыганкова забил Богдан Леднев. Полузащитник выступает на правах аренды в венгерском Фехерваре, которая истекает в конце 2022 года.

Динамо не выбралось из "группы смерти"

Жеребьевка в этом году не была любезной с Динамо. Киевский клуб попал в настоящую "группу смерти", куда входили Барселона, Бавария и Бенфика. Такого даже не пожелаешь врагу.

За шесть туров киевляне смогли получить только одно очко и логически заняли последнее место в группе "Е". Единственный пункт динамовцы заработали в стартовом туре, когда дома сыграли в нулевую мировую с Бенфикой.



Динамо – Баварія / Фото київського клубу

Однако нельзя сказать, что киевляне были командой для битья. Очень солидную игру продемонстрировали против Барселоны, особенно в Каталонии. Единственный разгром был во втором туре от Баварии, когда мюнхенцы наколотили в украинские ворота целых пять голов. В других матчах можно похлопать "Динамо" за игру.

Результаты других матчей

Бавария – Динамо 5:0

Барселона – Динамо 1:0

Динамо – Барселона 0:1

Динамо – Бавария 1:2

Бенфика – Динамо 2:0

На этом "двери" перед Динамо в еврокубках закрылись.

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