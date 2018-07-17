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Жозе Фонте хочет вернуться в АПЛ

16 июля 23:13 35 Читати українською
Жозе Фонте хочет вернуться в АПЛ
Жозе Фонте / Фото: соцсети

Португальский защитник Жозе Фонте разорвал контракт с Далянь Ифан и планирует вернуться в чемпионат Англии.

Защитник сборной Португалии Жозе Фонте разорвал контракт с китайским клубом Далянь Ифан, сообщает Sky Sports.

По данным издания, португалец намерен вернуться в один из клубов АПЛ.

Предыдущим клубом Фонте был Вест Хэм. В Китай защитник перешел во время зимнего трансферного окна, за 34-летнего Фонте Далян Ифан заплатил больше 6 млн евро. Впрочем, за китайский клуб португалец провел всего семь матчей.

Фонте попал в итоговую заявку сборной Португалии на чемпионат мира-2018. Защитник принял участие во всех четырех матчах португальцев на турнире и каждый раз выходил в стартовом составе.

Символическая сборная ЧМ-2018. Версия "Футбол 24"

Теги
Трансферы Англия Далянь Ифан Далянь Ифан Жозе Фонте Жозе Фонте
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