"Жовта Стрічка" провела акцию в оккупированном Донецке – призвала поддержать Шахтер в Лиге чемпионов
Движение общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая Лента" призвало донетчан поддержать Шахтер в решающем матче ЛЧ с Порту.
В среду, 13 декабря, на улицах оккупированного Донецка появились призывы поддержать украинский Шахтер в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Порту. Соответствующую акцию провело движение общественного сопротивления "Желтая Лента".
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"13.12 украинский футбольный клуб Шахтер сыграет матч с Порту зи выход в евровесну! Поддерживай свой любимый клуб! После деоккупации мы обязательно сыграем победный матч на Донбасс Арене. А пока мы сопротивляемся оккупантам, присоединяйся к движению "Желтая Лента" и помогай Украине в борьбе!", – говорится в листовках, которые были развешаны по всему Донецку.
Матч Порту – Шахтер будет сыгран сегодня, начало – в 22:00 по Киеву.
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