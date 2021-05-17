Португальский вингер получил очередную травму и не поможет "красным" в борьбе за путевку в Лигу чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.

Безумие имени Алиссона в видеообзоре матча Вест Бромвич – Ливерпуль – 1:2

Жота пропустил поединок с Вест Бромвичем в 36-м туре АПЛ, а также не сыграет против Бернли и Кристал Пэлас в двух финальных турах. По словам наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа, повреждение нападающего было достаточным, чтобы завершить сезон досрочно. Однако, травма не слишком серьезная, поэтому перспективам 24-летнего португальца поехать на Евро-2020 в составе национальной команды угрозы нет.

В нынешнем сезоне Диогу Жота провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. Ранее он пропустил почти три месяца из-за травмы колена.

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