Вингер Ливерпуля Диогу Жота, похоже, уже не поможет команде в заключительных матчах 2020 года.

24-летний португалец Диогу Жота из-за травмы может пропустить около двух месяцев, сообщает Record.

Клопп: Жота нравился мне еще с первого матча за Вулверхэмптон, но он и не подозревал об этом

Повреждение колена, полученное в заключительном матче группового этапа ЛЧ с Митьюлландом (1:1), оказалось более серьезным, чем считали. Ранее утверждалось, что Жота пропустит только ближайший матч АПЛ против Фулхэма.

Напомним, в сентябре мерсисайдцы приобрели вингера Вулверхэмптона за 45 млн евро. За новую команду в АПЛ португалец провел 8 матчей, в которых отметился 5-ю голами.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: дружественное дерби вместо снотворного, вопросы к Гвардиоле, Погба опровергает слухи