Жота выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче Лиги чемпионов
Вингер Ливерпуля Диогу Жота, похоже, уже не поможет команде в заключительных матчах 2020 года.
24-летний португалец Диогу Жота из-за травмы может пропустить около двух месяцев, сообщает Record.
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Повреждение колена, полученное в заключительном матче группового этапа ЛЧ с Митьюлландом (1:1), оказалось более серьезным, чем считали. Ранее утверждалось, что Жота пропустит только ближайший матч АПЛ против Фулхэма.
Напомним, в сентябре мерсисайдцы приобрели вингера Вулверхэмптона за 45 млн евро. За новую команду в АПЛ португалец провел 8 матчей, в которых отметился 5-ю голами.
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