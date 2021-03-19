"Если честно, не хотелось бы получить Порту в четвертьфинале. Ливерпуль недавно встречался с этой командой в плей-офф Лиги чемпионов, к тому же мне самому было бы эмоционально сложно играть в таком матче. Хотелось бы получить другого соперника. Впрочем, согласился бы встретиться с Порту в финале.

Жеребьевка 1/2 и 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Мне всегда снился этот сон (о победе в ЛЧ. – примечание) с детства. И хотя я уже участвовал в этом турнире с Порту, очевидно, что у вас никогда не было таких амбиций, как у Ливерпуля", – приводит слова Жоты Goal.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль дважды обыграл РБ Лейпциг, а Порту сенсационно выбил Ювентус. Жеребьевка четвертьфиналов состоится уже сегодня, 19 марта.

Ливерпуль в ярком матче повторно обыграл РБ Лейпциг и продолжит борьбу в ЛЧ