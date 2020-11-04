Хавбек Ливерпуля Диогу Жота поделился впечатлениями от своего феерического выступления в матче против Аталанты (5:0).

"Сейчас я играю в лучшей команде своей жизни, это точно. Даже не знаю, лучший ли это момент в моей карьере, но очевидно, что голы – неотъемлемая часть моей игры.

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Конечно, я довольным этой победой и таким замечательным вечером. Салах и Мане – игроки мирового класса, все знают их уровень. Рядом з ними и моя работа становится легче. Думаю, мы выступили прекрасно", – цитирует Жоту официальный сайт УЕФА.

Напомним, португалец оформил свой дебютный хет-трик в Лиге чемпионов, а Салах и Мане оставили по одному автографу в воротах Аталанты.

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