Полузащитник лондонского Челси Жоржиньо неожиданно может сменить клубную прописку в пределах британской столицы.

Итальянский хавбек может перебраться на Эмирейтс, сообщает Sky Sports.

Продолжение серии Арсенала в видеообзоре матча Кубка лиги против Лестера

Жоржиньо пополнил шорт-лист "канониров". Наставник Арсенала Микель Артета работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити, когда "горожане" находились в шаге от подписания воспитанника Вероны. Кроме того, Арсенал продолжает интересоваться "матрасником" Томасом Партеем и лидером Лиона Хуссемом Ауаром.

В нынешнем сезоне Жоржиньо провел 2 матча в АПЛ, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

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