"Я очень счастлив, но я добился этого не сам, а благодаря всей команде. Очень благодарен за это. Счастлив и горжусь собой и всей командой. Вместе мы заслужили это.

Месси – обладатель "Золотого мяча-2021

Команда – первое, что нужно думать. Нужно ставить ее на первый план, а затем появятся отдельные личности. Когда у нас такая замечательная команда, то, конечно, приходят результаты и награды", – приводит слова Жоржиньо официальный сайт Челси.

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Отметим, что Жоржиньо занял третье место в голосовании за "Золотой мяч-2021", уступив Роберту Левандовски и Лионелю Месси. В 2021 году итальянец выиграл Лигу чемпионов в составе Челси и Евро-2020 со сборной Италии.

"Золотой мяч 2021": Месси на 7 вершине, историческое падение Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси