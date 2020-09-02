Жоржинью заменил Сандро Тонали в заявке сборной Италии на матчи Лиги наций, информирует Football-Italia.

Милан договорился о трансфере Тонали, – СМИ

Причиной стала не травма или обнаруженный COVID-19 – дело в том, что Тонали в ближайшее время завершит переход в Милан. Манчини решил не вызывать юную звезду, поскольку он не будет полностью сосредоточен на игре.

Напомним, Италия уже завтра, 3 сентября, начнет борьбу в Лиге наций матчем против Боснии и Герцеговины. Следующим соперником "Скуадры адзурры" станет сборная Нидерландов – поединок запланирован на 7 сентября.

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