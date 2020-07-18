Жорже Жезуш официально вернулся в тренерское кресло Бенфики

Бенфика объявила о назначении нового главного тренера.

Жорже Жезуш стал главным тренером Бенфики, сообщает официальный сайт клуба.

Бенфика уволила главного тренера – Шахтер стал одной из причин отставки

Детали контракта между "орлами" и 65-летним наставником не разглашаются. По информации СМИ, соглашение рассчитано на три года, а зарабатывать португалец будет около трех млн евро в год.

Жезуш уже имел опыт работы в Бенфике в 2009-2015 годах, тогда его подопечные трижды становились чемпионами страны и дважды доходили до финала Лиги Европы. Последним клубом Жезуша был бразильский Фламенго.

Напомним, в нынешнем сезоне 1/16 финала ЛЕ донецкий Шахтер выбил португальцев из турнира.

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