Жорди Альба "добил" соперника мощным ударом в голову – защитнику Барселоны пришлось просить прощения
17:50 - Читати українською
Защитник Барселоны Жорди Альба никогда не отличался хорошими манерами.
завершено
31’ Жорди Альба
44’ Фрэнки де Йонг
Виллиан Хосе 28’
28’ Виллиан Хосе
31’ Жорди Альба
44’ Фрэнки де Йонг
Неоднозначный эпизод случился в конце первого тайма поединка Барселоны и Реал Сосьедада (2:1).
Бускетс обошел Пуйоля в списке гвардейцев Барселоны
В борьбе за мяч нападающий Барсы Мартин Брейтвейт сфолил против хавбека гостей Янузая, но после свистка арбитра Жорди Альба мощным ударом попал мячом в лицо игрока Сосьедада. Стоит отметить, что испанец попросил прощения за этот эпизод, это уберегло его от желтой карточки.
После 12-ти матчей Ла Лиги Барселона расположилась на 5-й строчке, Реал Сосьедад – второй.
Барселона победила Сосьедад: замены Кумана убивают "блаугранас", час классного футбола возвращает Месси и Ко в топ-5
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter