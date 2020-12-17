Неоднозначный эпизод случился в конце первого тайма поединка Барселоны и Реал Сосьедада (2:1).

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В борьбе за мяч нападающий Барсы Мартин Брейтвейт сфолил против хавбека гостей Янузая, но после свистка арбитра Жорди Альба мощным ударом попал мячом в лицо игрока Сосьедада. Стоит отметить, что испанец попросил прощения за этот эпизод, это уберегло его от желтой карточки.

После 12-ти матчей Ла Лиги Барселона расположилась на 5-й строчке, Реал Сосьедад – второй.

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