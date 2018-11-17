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Жонатан: Матч с Шахтером будет тяжелый, но мы уже играли с Динамо, которое обыгрывало их

14:22 50 Читати українською
Жонатан: Матч с Шахтером будет тяжелый, но мы уже играли с Динамо, которое обыгрывало их
Жонатан / Фото: Львов

Защитник Львова Жонатан поделился ожиданиями от матча против Шахтера в следующем туре УПЛ и рассказал о задачах команды на сезон.

"Да, Шахтер – мощная команда. Но мы уже встречались в Киеве с Динамо. Они уже неоднократно переигрывали Шахтер, а мы прекрасно понимаем, с кем нам предстоит встретиться.

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Нам нужно быть максимально сконцентрированными в битве с Шахтером, все-таки они являются чемпионами Украины. Но самое главное для нас – прислушиваться к советам главного тренера по этой игре.

Все последующие матчи являются решающими для нашей команды. Мы сделаем все возможное, чтобы выигрывать в каждом матче и достичь максимума в соответствии с задачами, поставленными нашим руководством", – цитирует Жонатана официальный сайт Львова.

Украина16 тур

Шахтер - Львов: Пятница 23 ноября 2018

Шахтер
до матча
6
дн
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3
час
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5
мин
Львов
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