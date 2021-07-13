Полузащитник Жоау Мариу решился перейти к принципиальному врагу своего родного клуба.

Бенфика на своем официальном сайте объявила о трансфере воспитанника Спортинга.

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Ранее Мариу разорвал контракт с Интером и стал свободным агентом. В прошлом сезоне хавбек выступал за лиссабонский Спортинг на правах аренды – 34 матча, 2 гола и 2 ассиста. Теперь экс-чемпион Европы попытается реанимировать карьеру в составе Бенфики.

Добавим, что "орлы" завершили чемпионат Португалии на третьей строчке и вынуждены проходить квалификацию Лиги чемпионов.

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