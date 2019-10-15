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Жоау Мариу – о матче с Украиной: Португалия не привыкла проигрывать

12:44 199 Читати українською
Жоау Мариу – о матче с Украиной: Португалия не привыкла проигрывать
Жоау Мариу / Getty images

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу поделился впечатлениями после матча отбора Евро-2020 против Украины (1:2).

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Мы не привыкли проигрывать. Португалия всегда очень сильная команда. Мы, несмотря на неудачное начало, все равно пытались победить, создавали моменты.

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Возможно, нам где-то не хватило удачи. Сборную Украины хочу поздравить с победой. Когда пропускаешь в начале игры, становится труднее", – сказал Мариу в комментарии A Bola.

Добавим, что Украина нанесла первое поражение португальцам в официальном матче с 30 июня 2018 года, когда они проиграли Уругваю (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2018.

Последний раз Португалия уступала в матче отбора на международный турнир еще 6 сентября 2016-го года в матче против Швейцарии (0:2) в квалификации ЧМ-2018.

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Евро-2020 Украина - Португалия Португалия Португалия Жоау Мариу Жоау Мариу
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