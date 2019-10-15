Жоау Мариу – о матче с Украиной: Португалия не привыкла проигрывать

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу поделился впечатлениями после матча отбора Евро-2020 против Украины (1:2).

"Мы не привыкли проигрывать. Португалия всегда очень сильная команда. Мы, несмотря на неудачное начало, все равно пытались победить, создавали моменты.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Возможно, нам где-то не хватило удачи. Сборную Украины хочу поздравить с победой. Когда пропускаешь в начале игры, становится труднее", – сказал Мариу в комментарии A Bola.

Добавим, что Украина нанесла первое поражение португальцам в официальном матче с 30 июня 2018 года, когда они проиграли Уругваю (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2018.

Последний раз Португалия уступала в матче отбора на международный турнир еще 6 сентября 2016-го года в матче против Швейцарии (0:2) в квалификации ЧМ-2018.

Украина – Португалия: выходим на Евро-2020 с 1-го места – футбольные киборги, кайф, гордость и нефартовый Роналду