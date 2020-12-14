В последние недели 21-летний игрок разочаровался в своей роли в мадридской команде, утверждает Calciomercato. Ситуацией стремятся воспользоваться Интер и Ювентус.

ПСЖ нашел суперзвездный план Б на случай провала с Месси

Отмечается, что заплатить придется не меньше 127 миллионов евро, за которые Фелиш перешел в Атлетико из Бенфики летом 2019-го. Интер не может позволить себе заплатить такую ​​сумму, но готов включить в трансфер Лаутаро Мартинеса. Ювентус тоже рассматривает подобный сценарий и может предложить "матрасникам" Пауло Дибалу.

К слову, в текущем сезоне Фелиш сыграл в 17 матчах Атлетико, отметившись восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт футболиста с мадридцами действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Мессі заважає Барселоні, "прокляття" Конте та монументальні Рамос і Холанд – 10 уроків групового етапу ЛЧ