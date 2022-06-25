"Это не обсуждается даже. Со мной все в порядке, я сосредоточен на Атлетико и спокоен по поводу будущего. Знаю, что могу сделать, поэтому доволен собой.

Гвардиола хочет подписать 130-миллионный провал Атлетико – сначала нужно избавиться от 2 игроков Ман Сити

Я все еще в отпуске. Только начал тренироваться, чтобы подготовиться к предсезонным занятиям. Впрочем, я не слишком много думаю о футболе", – цитирует Фелиша Mais Futebol .

Заметим, что претендентами на 22-летнего нападающего пресса называла Манчестер Сити и Барселону, но серьезного интереса не было. В прошлом сезоне Жоау наиграл 34 матча, в которых отличился десятью голами и шестью ассистами.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги