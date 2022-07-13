"Жизнь так странно и крепко переплетена со смертью": Жадан сообщил об обстреле россиянами футбольной площадки в Харькове
Украинский поэт Сергей Жадан рассказал, что российские оккупанты продолжают уничтожать спортивную инфраструктуру в Украине.
"Несколько дней назад здесь играли в футбол. Прилетело совсем рядом с футбольной площадкой. В Харькове сейчас жизнь так странно и крепко переплетена со смертью", – сообщил Жадан на своей странице в Facebook.
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Речь идет об одной из футбольных площадок, построенных в Харькове, чтобы дети и взрослые могли заниматься спортом в свободное время.
Напомним, рашисты коварно обстреливают Харьков, из-за чего пострадали несколько стадионов, в том числе Динамо, ОСК Металлист и Солнечный.
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