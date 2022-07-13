"Несколько дней назад здесь играли в футбол. Прилетело совсем рядом с футбольной площадкой. В Харькове сейчас жизнь так странно и крепко переплетена со смертью", – сообщил Жадан на своей странице в Facebook.

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Речь идет об одной из футбольных площадок, построенных в Харькове, чтобы дети и взрослые могли заниматься спортом в свободное время.

Напомним, рашисты коварно обстреливают Харьков, из-за чего пострадали несколько стадионов, в том числе Динамо, ОСК Металлист и Солнечный.

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